"Це не Євробачення": Президентка Європарламенту закрила рот співочим прихильникам Орбана
Новини — Середа, 9 жовтня 2024, 11:09 —
Група євродепутатів після виступу угорського прем’єра Віктора Орбана у Європарламенті влаштувала співи, чим викликала невдоволення президентки Роберти Метсоли.
Про це повідомляє "Європейська правда", яка стежила за засіданням Європарламенту.
Завершення виступу Орбана, в якому він викладав пріоритети угорського головування у Раді ЄС, супроводжувалося гучними оплесками, а група депутатів з числа його прихильників почали співати Bella Ciao.
Parte del Parlamento Europeo canta el Bella Ciao después de la intervención de Viktor Orbán en Estrasburgo.
Metsola: “Esto no es Eurovisión” ni La Casa de Papel, “respeten la dignidad de esta casa” pic.twitter.com/b8oh6monTTРеклама:– Beatriz Navarro (@beanavarro) October 9, 2024
Така поведінка викликала невдоволення президентки Європарламенту Роберти Метсоли.
"Це не Євробачення", – двічі повторила вона.
"Майте повагу до цієї інституції", – додала Метсола.
Нагадаємо, Орбан у своєму виступі в ЄП у середу назвав розширення ЄС серед пріоритетів угорського головування у Раді Євросоюзу, однак жодним словом не згадав про Україну у цьому контексті.
Напередодні угорський опозиційний активіст Мартон Ньєкіцкі спробував зірвати пресконференцію Віктора Орбана в Європарламенті, де той викладав плани на пів річне головування Угорщини в Європейському Союзі.