"Це не Євробачення": Президентка Європарламенту закрила рот співочим прихильникам Орбана

Група євродепутатів після виступу угорського прем’єра Віктора Орбана у Європарламенті влаштувала співи, чим викликала невдоволення президентки Роберти Метсоли.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка стежила за засіданням Європарламенту.

Завершення виступу Орбана, в якому він викладав пріоритети угорського головування у Раді ЄС, супроводжувалося гучними оплесками, а група депутатів з числа його прихильників почали співати Bella Ciao.

Parte del Parlamento Europeo canta el Bella Ciao después de la intervención de Viktor Orbán en Estrasburgo.

Metsola: “Esto no es Eurovisión” ni La Casa de Papel, “respeten la dignidad de esta casa” pic.twitter.com/b8oh6monTT Реклама: October 9, 2024

Така поведінка викликала невдоволення президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

"Це не Євробачення", – двічі повторила вона.

"Майте повагу до цієї інституції", – додала Метсола.

Нагадаємо, Орбан у своєму виступі в ЄП у середу назвав розширення ЄС серед пріоритетів угорського головування у Раді Євросоюзу, однак жодним словом не згадав про Україну у цьому контексті.

Напередодні угорський опозиційний активіст Мартон Ньєкіцкі спробував зірвати пресконференцію Віктора Орбана в Європарламенті, де той викладав плани на пів річне головування Угорщини в Європейському Союзі.