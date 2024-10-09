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"Це не Євробачення": Президентка Європарламенту закрила рот співочим прихильникам Орбана

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Новини — Середа, 9 жовтня 2024, 11:09 — Іванна Костіна

Група євродепутатів після виступу угорського прем’єра Віктора Орбана у Європарламенті влаштувала співи, чим викликала невдоволення президентки Роберти Метсоли.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка стежила за засіданням Європарламенту.

Завершення виступу Орбана, в якому він викладав пріоритети угорського головування у Раді ЄС, супроводжувалося гучними оплесками, а група депутатів з числа його прихильників почали співати Bella Ciao.

Така поведінка викликала невдоволення президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

"Це не Євробачення", – двічі повторила вона.

"Майте повагу до цієї інституції", – додала Метсола.

Нагадаємо, Орбан у своєму виступі в ЄП у середу назвав розширення ЄС серед пріоритетів угорського головування у Раді Євросоюзу, однак жодним словом не згадав про Україну у цьому контексті.

Напередодні угорський опозиційний активіст Мартон Ньєкіцкі спробував зірвати пресконференцію Віктора Орбана в Європарламенті, де той викладав плани на пів річне головування Угорщини в Європейському Союзі.

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Європарламент Орбан
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