"Это не Евровидение": Президент Европарламента заткнула рот поющим сторонникам Орбана

Группа евродепутатов после выступления венгерского премьера Виктора Орбана в Европарламенте устроила пение, чем вызвала недовольство президента Роберты Метсолы.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая следила за заседанием Европарламента.

Завершение выступления Орбана, в котором он излагал приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, сопровождалось громкими аплодисментами, а группа депутатов из числа его сторонников начали петь Bella Ciao.

Parte del Parlamento Europeo canta el Bella Ciao después de la intervención de Viktor Orbán en Estrasburgo.

Metsola: "Esto no es Eurovisión" ni La Casa de Papel, "respeten la dignidad de esta casa" pic.twitter.com/b8oh6monTT Реклама: October 9, 2024

Такое поведение вызвало недовольство президента Европарламента Роберты Метсолы.

"Это не Евровидение", – дважды повторила она.

"Имейте уважение к этой институции", – добавила Метсола.

Напомним, Орбан в своем выступлении в ЕП в среду назвал расширение ЕС среди приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни словом не упомянул об Украине в этом контексте.

Накануне венгерский оппозиционный активист Мартон Ньекицки попытался сорвать пресс-конференцию Виктора Орбана в Европарламенте, где тот излагал планы на полугодовое председательство Венгрии в Европейском Союзе.