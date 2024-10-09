"Это не Евровидение": Президент Европарламента заткнула рот поющим сторонникам Орбана
Новости — Среда, 9 октября 2024, 11:09 —
Группа евродепутатов после выступления венгерского премьера Виктора Орбана в Европарламенте устроила пение, чем вызвала недовольство президента Роберты Метсолы.
Об этом сообщает "Европейская правда", которая следила за заседанием Европарламента.
Завершение выступления Орбана, в котором он излагал приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, сопровождалось громкими аплодисментами, а группа депутатов из числа его сторонников начали петь Bella Ciao.
Parte del Parlamento Europeo canta el Bella Ciao después de la intervención de Viktor Orbán en Estrasburgo.
Metsola: "Esto no es Eurovisión" ni La Casa de Papel, "respeten la dignidad de esta casa" pic.twitter.com/b8oh6monTTРеклама:– Beatriz Navarro (@beanavarro) October 9, 2024
Такое поведение вызвало недовольство президента Европарламента Роберты Метсолы.
"Это не Евровидение", – дважды повторила она.
"Имейте уважение к этой институции", – добавила Метсола.
Напомним, Орбан в своем выступлении в ЕП в среду назвал расширение ЕС среди приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни словом не упомянул об Украине в этом контексте.
Накануне венгерский оппозиционный активист Мартон Ньекицки попытался сорвать пресс-конференцию Виктора Орбана в Европарламенте, где тот излагал планы на полугодовое председательство Венгрии в Европейском Союзе.