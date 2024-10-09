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"Это не Евровидение": Президент Европарламента заткнула рот поющим сторонникам Орбана

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Новости — Среда, 9 октября 2024, 11:09 — Иванна Костина

Группа евродепутатов после выступления венгерского премьера Виктора Орбана в Европарламенте устроила пение, чем вызвала недовольство президента Роберты Метсолы.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая следила за заседанием Европарламента.

Завершение выступления Орбана, в котором он излагал приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, сопровождалось громкими аплодисментами, а группа депутатов из числа его сторонников начали петь Bella Ciao.

Такое поведение вызвало недовольство президента Европарламента Роберты Метсолы.

"Это не Евровидение", – дважды повторила она.

"Имейте уважение к этой институции", – добавила Метсола.

Напомним, Орбан в своем выступлении в ЕП в среду назвал расширение ЕС среди приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни словом не упомянул об Украине в этом контексте.

Накануне венгерский оппозиционный активист Мартон Ньекицки попытался сорвать пресс-конференцию Виктора Орбана в Европарламенте, где тот излагал планы на полугодовое председательство Венгрии в Европейском Союзе.

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Европарламент Орбан
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