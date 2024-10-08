Виступ Орбана в Європарламенті перервали криками "Продав країну Путіну"

Угорський опозиційний активіст Мартон Ньєкіцкі спробував зірвав пресконференцію Віктора Орбана в Європарламенті, де той викладав плани на пів річне головування Угорщини в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У момент, коли Орбан говорив у Європарламенті про опозицію до імміграції, Ньєкінці підбіг до трибуни, де сидів угорський прем’єр, кинув у його бік стопку чогось, схожого на банкноти.

Цей жест він супроводив криками: "За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем'єр-міністре? Він продав (країну. – Ред.) Путіну, він продав Сі Цзіньпіну!"

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Після цього чоловіка повалила на підлогу охорона Європарламенту, після чого вивела із зали.

Сам Орбан після інциденту запропонував "кілька слів пояснення щодо угорської політичної культури".

"Коли угорський політик каже іншому, що той негідник, в нашій культурі це означає лише "я з тобою не згоден", – сказав він.

Мартон Ньєкіцкі є членом угорської опозиційної партії "Демократична коаліція" та депутатом місцевої ради в передмісті Будапешта.

Голова "Демократичної коаліції", колишній прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань заявив, що пишається діями Ньєкіцкі. "Ми будемо говорити це скрізь і завжди: Угорщина має зрадницький уряд!" – сказав він.

Раніше в четвер Орбан заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США відкоркує шампанське.