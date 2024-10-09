Орбан поскаржився на "політичну інтифаду" у Європарламенті

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продемонстрував роздратування критикою на його адресу, яка пролунала у Європарламенті після представлення ним пріоритетів угорського головування у Раді ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я був би радий говорити про пріоритети нашого головування, які я представив, але можу сказати, що вам це не цікаво. Ви тут радше організували політичну інтифаду (з арабської "повстання". – Ред.). Вся ця лівацька брехня про Угорщину – це чистої води пропаганда", – заявив він.

Він сказав, що йому не дивно чути це від євродепутатів, однак звинувачення президентки Єврокомісії його здивували, оскільки у своєму виступі він навмисно не акцентував на розбіжностях між Угорщиною і Брюсселем.

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"Раніше так не було. Раніше президент Європейської комісії ніколи б не сказав такого. Такого б ніколи не сталося", – сказав помітно роздратований Орбан

За його словами, раніше Єврокомісія була нейтральним органом.

"Але тепер це змінилося, і замість того, щоб бути охоронцем договорів, вона стала політичним органом!", – заявив він, вказуючи на президентку Урсулу фон дер Ляєн.

Також Орбан з обуренням відреагував на порівняння українців, які протистоять російському вторгненню, з тими, хто протистояв вторгненню радянських військ в Угорщину у 1956 році.

"Я відкидаю будь-які порівняння з борцями за свободу 1956 року", – заявив він.

Також Орбан вкотре повторив свою критику стратегії ЄС щодо війни РФ проти України і заявив, що вона веде до поразки. За його словами, якщо ЄС не хоче поразки України, він повинен вдатися до прямої і непрямої дипломатії.

Під час представлення пріоритетів угорського головування Орбан згадав про війну в Україні лише побіжно серед інших "криз". Натомість Урсула фон дер Ляєн присвятила значну частину свого виступу саме Україні.

Нагадаємо, Віктор Орбан назвав розширення ЄС серед пріоритетів угорського головування у Раді Євросоюзу, однак жодним словом не згадав про Україну у цьому контексті.