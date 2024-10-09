Орбан пожаловался на "политическую интифаду" в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продемонстрировал раздражение критикой в его адрес, прозвучавшей в Европарламенте после представления им приоритетов венгерского председательства в Совете ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я был бы рад говорить о приоритетах нашего председательства, которые я представил, но могу сказать, что вам это не интересно. Вы здесь скорее организовали политическую интифаду (с арабского "восстание". – Ред). Вся эта левацкая ложь о Венгрии – чистой воды пропаганда", – заявил он.

Он сказал, что ему не странно слышать это от евродепутатов, однако обвинения президента Еврокомиссии его удивили, поскольку в своем выступлении он намеренно не акцентировал на разногласиях между Венгрией и Брюсселем.

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"Раньше такого не было. Раньше президент Европейской комиссии никогда бы не сказал такого. Такого бы никогда не произошло", – сказал заметно раздраженный Орбан

По его словам, раньше Еврокомиссия была нейтральным органом.

"Но теперь это изменилось, и вместо того, чтобы быть охранником договоров, она стала политическим органом!", – заявил Орбан, указывая на президента Урсулу фон дер Ляйен.

Также Орбан с возмущением отреагировал на сравнение украинцев, которые противостоят российскому вторжению, с теми, кто противостоял вторжению советских войск в Венгрию в 1956 году.

"Я отвергаю любые сравнения с борцами за свободу 1956 года", – заявил он.

Также Орбан в очередной раз повторил свою критику стратегии ЕС относительно войны РФ против Украины и заявил, что она ведет к поражению. По его словам, если ЕС не хочет поражения Украины, он должен прибегнуть к прямой и косвенной дипломатии.

Во время представления приоритетов венгерского председательства Орбан упомянул о войне в Украине лишь вскользь среди других "кризисов". Урсула фон дер Ляйен посвятила значительную часть своего выступления именно Украине.

Напомним, Виктор Орбан назвал расширение ЕС среди приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни словом не упомянул об Украине в этом контексте.