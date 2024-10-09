Зеленський очікує на новий графік "Рамштайну" під головуванням Байдена

Президент Володимир Зеленський очікує, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік зустрічі контактної групи у форматі "Рамштайн" після того, як у ній не зміг брати участь президент США Джо Байден.

Про це він заявив під час пресконференції після саміту "Україна – Південно-Східна Європа", передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що зустріч у форматі "Рамштайн", яка була у графіку цього тижня, наразі перенесена.

"Причина цілком очевидна – удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні", – зазначив він.

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Водночас Зеленський акцентував, що саме лідерських формат "Рамштайну" є особливо вагомим.

"Тому маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік. На Рамштайні найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту плану перемоги. Передусім воєнних пунктів, які посилюють нас на фронті", – акцентував він.

Також український лідер додав, що на "Рамштайні "план перемоги" буде представлений лідерам країн та міністрам оборони під головуванням Байдена.

Як відомо, 12 жовтня український президент мав взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн", де була запланована його зустріч із його американським колегою Байденом.

Як відомо, Байден мав головувати на засіданні, але через наближення урагану "Мітлон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи, а пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" перенесуть на інший день.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.