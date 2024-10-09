Зеленский ожидает новый график "Рамштайн" под председательством Байдена

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график встречи контактной группы в формате "Рамштайн" после того, как в ней не смог участвовать президент США Джо Байден.

Об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что встреча в формате "Рамштайн", которая была в графике на этой неделе, пока перенесена.

"Причина вполне очевидна – удары стихии по Америке, которые требуют максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране", – отметил он.

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В то же время Зеленский акцентировал, что именно лидерский формат "Рамштайн" является особенно весомым.

"Поэтому есть понимание, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график. На Рамштайн лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания плана победы. Прежде всего военных пунктов, которые усиливают нас на фронте", – акцентировал он.

Также украинский лидер добавил, что на "Рамштайне" "план победы" будет представлен лидерам стран и министрам обороны под председательством Байдена.

12 октября украинский президент должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн", где была запланирована его встреча с его американским коллегой Байденом.

Как известно, Байден должен был председательствовать на заседании, но из-за приближения урагана "Митлон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу, а позже стало известно, что заседание "Рамштайна" перенесут на другой день.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.