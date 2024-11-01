В Латвії почала діяти заборона на перебування автівок з білоруськими номерами

В Латвії з 1 листопада почала діяти заборона на перебування на території країни транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з поправками, ухваленими восени 2024 року, зареєстровані транспортні засоби, які перебували на території Латвії, потрібно було або вивезти, або зареєструвати для участі в дорожньому русі латвійськими дорогами до 31 жовтня поточного року.

Після встановленого терміну білоруські автомобілі зможуть в'їхати в Латвію тільки один раз для транзитного перетину території країни, заздалегідь подавши заявку.

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Законопроєкт не стосується осіб з обмеженою рухливістю, які керують належними їм автомобілями, зареєстрованими в Білорусі, і в'їжджають до Латвії з метою відвідати родичів.

Крім того, за рекомендацією Міністерства закордонних справ автівки з білоруськими номерами зможуть в'їхати до Латвії в особливих випадках, пов'язаних із безпекою. У таких випадках особам необхідно буде отримати дозвіл від Служби фінансової розвідки для в'їзду на територію Латвії.

Також Сейм дозволив громадянам Білорусі, які отримали в Латвії статус біженця або альтернативний статус, реєструвати в країні свої транспортні засоби терміном до трьох років.

У разі недотримання нових правил транспортний засіб можуть конфіскувати на користь України.

Нагадаємо, легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії ще з 16 липня.

Крім того, з 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, заборонений.

Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами.