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Литва з п’ятниці забороняє в'їзд усім зареєстрованим у Білорусі легковим авто

Новини — Четвер, 15 серпня 2024, 11:04 — Христина Бондарєва

З 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, буде заборонений.

Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі, пише "Європейська правда".

Заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водія.

Запроваджене з 18 липня обмеження на в'їзд до Литви легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС. 

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З п’ятниці Литва поширює заборону на в'їзд на всі зареєстровані в Білорусі легкові автомобілі.

Нагадаємо, з 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії.

Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами.

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