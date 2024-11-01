У Грузії взяли під варту підозрюваних у вкиді бюлетенів під час виборів

Суд в Грузії у п’ятницю ухвалив рішення про взяття під варту двох чоловіків, звинувачених у вкиді бюлетенів під час голосування на парламентських виборах минулої суботи.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на виборчій дільниці у місті Марнеулі, як наслідок результати голосування на ній були анульовані.

В ході судового засідання прокурор заявив, що докази у справі, зокрема відеозаписи, підтверджують, що обидва обвинувачених опустили кілька бюлетенів в урну для голосування.

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Досудове засідання у зазначеній кримінальній справі призначили на 25 грудня.

Напередодні затриманим висунули обвинувачення за статтею про фальсифікацію виборів Кримінального кодексу Грузії.

Нагадаємо, 30 жовтня прокуратура Грузії викликала президентку Саломе Зурабішвілі на допит у зв'язку з повідомленнями про фальсифікацію виборів.

Сама вона відмовилась приходити на допит до прокуратури.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що партія влади "Грузинська мрія" їх "вкрала", та закликаючи до масштабних протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.