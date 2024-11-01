В Грузии взяли под стражу подозреваемых во вбросе бюллетеней во время выборов
Суд в Грузии в пятницу принял решение о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых во вбросе бюллетеней во время голосования на парламентских выборах в минувшую субботу.
Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел на избирательном участке в городе Марнеули, как следствие результаты голосования на нем были аннулированы.
В ходе судебного заседания прокурор заявил, что доказательства по делу, в частности видеозаписи, подтверждают, что оба обвиняемых опустили несколько бюллетеней в урну для голосования.
Досудебное заседание по указанному уголовному делу назначили на 25 декабря.
Накануне задержанным предъявили обвинение по статье о фальсификации выборов Уголовного кодекса Грузии.
Напомним, 30 октября прокуратура Грузии вызвала президента Саломе Зурабишвили на допрос в связи с сообщениями о фальсификации выборов.
Сама она отказалась приходить на допрос в прокуратуру.
Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что партия власти "Грузинская мечта" их "украла", и призывая к масштабным протестам.
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