В Грузии взяли под стражу подозреваемых во вбросе бюллетеней во время выборов

Суд в Грузии в пятницу принял решение о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых во вбросе бюллетеней во время голосования на парламентских выборах в минувшую субботу.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на избирательном участке в городе Марнеули, как следствие результаты голосования на нем были аннулированы.

В ходе судебного заседания прокурор заявил, что доказательства по делу, в частности видеозаписи, подтверждают, что оба обвиняемых опустили несколько бюллетеней в урну для голосования.

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Досудебное заседание по указанному уголовному делу назначили на 25 декабря.

Накануне задержанным предъявили обвинение по статье о фальсификации выборов Уголовного кодекса Грузии.

Напомним, 30 октября прокуратура Грузии вызвала президента Саломе Зурабишвили на допрос в связи с сообщениями о фальсификации выборов.

Сама она отказалась приходить на допрос в прокуратуру.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что партия власти "Грузинская мечта" их "украла", и призывая к масштабным протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.