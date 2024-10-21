До Києва з візитом прибув глава Пентагону

У понеділок, 21 жовтня, до Києва із неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це він повідомив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Остіна зустріла у Києві посол США Бріджит Брінк.

"Я повертаюся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що США разом з міжнародним співтовариством продовжують підтримувати Україну", – написав він.

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I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK – Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024

Як повідомили газета The Wall Street Journal та телеканал CNN Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".

Як пишуть журналісти, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати українські Сили оборони протягом наступного року.

"Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни", – сказав високопосадовець Міноборони США.

Нещодавно американський президент Джо Байден відвідав Берлін, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Напередодні стало відомо, що США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів.