До Києва з візитом прибув глава Пентагону

У понеділок, 21 жовтня, до Києва із неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це він повідомив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Остіна зустріла у Києві посол США Бріджит Брінк.

"Я повертаюся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що США разом з міжнародним співтовариством продовжують підтримувати Україну", – написав він.

Реклама:

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK