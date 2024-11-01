Киев посетили три конгрессмена США

В Киев в пятницу, 1 ноября, прибыли конгрессмены Соединенных Штатов Америки Майк Роджерс, Джерри Карл и Майк Квигли.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Майк Роджерс и Джерри Карл являются представителями Республиканской партии и штата Алабамы. Майк Квигли – представитель Демократической партии и конгрессмен от штата Иллинойс.

Бринк проинформировала, что их первой остановкой стала Национальная полиция.

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"Нашей первой остановкой стала Национальная полиция, где мы воочию увидели, как помощь США меняет ситуацию в поддержку свободы и демократии Украины", – отметила она.

Фото: Х

ДОПОЛНЕНО В 18:19.Министр обороны Рустем Умеров позже сообщил, что встретился с конгрессменами.

Он проинформировал о "продуктивных переговорах с американскими коллегами и послом США в Украине Бриджит Бринк".

"Во время визита мы представили возможности нашего оборонно-промышленного комплекса и обсудили направления, где США могут помочь укрепить наше производство", – рассказал Умеров.

Фото: Telegram

Также Украина проинформировала делегацию о ситуации на поле боя, в частности о поддержке России Северной Кореей.

"Одним из важных аспектов также является снятие ограничений на применение западного оружия по территории РФ. Это поможет получить преимущество на поле боя, особенно перед наступлением зимы. Рассчитываем на поддержку США и в этом вопросе", – добавил он.

Фото: Telegram

Напомним, в понедельник, 21 октября, в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин.