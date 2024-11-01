У Латвії побоюються невизначеності щодо підтримки України та НАТО після виборів у США

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що президентські вибори в США викликають побоювання, пов'язані з невизначеністю в питаннях підтримки України і НАТО.

Її слова цитує Delfi, передає "Європейська правда".

Як повідомили журналісти, так Сіліня прокоментувала питання щодо можливого впливу зміни влади в США на підтримку України і НАТО.

На її думку, основне занепокоєння пов'язане з невизначеністю, яка може тривати певний час і "похитнути деякі аспекти нашої безпеки". Вона зазначила, що за одного лідера США рівень невизначеності вищий, ніж за іншого.

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Водночас, як зазначили журналісти, прем'єр-міністерка цього літа отримала "щонайменше п'ять різних запевнень", що Конгрес США, Сенат і Білий дім розуміють: ця політика має бути стабільною і не може зазнавати змін на міжнародній арені.

"Ми, безумовно, поважатимемо вибір громадян США на виборах і працюватимемо з будь-якою адміністрацією, з будь-яким політичним керівництвом, яке оберуть громадяни Америки", – запевнила вона.

Сіліня визнала – питання політично складне, проте закликала не перебільшувати ситуацію.

"Я вважаю, що найближчим часом у Сеймі не передбачається жодних потрясінь, і ми чітко дотримуємося єдиної політики. Ми будемо захищати свою країну, незалежно від того, що відбувається у світі", – додала вона.

Зазначимо, до дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше тижня. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхній результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

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