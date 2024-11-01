В Латвии опасаются неопределенности относительно поддержки Украины и НАТО после выборов в США

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что президентские выборы в США вызывают опасения, связанные с неопределенностью в вопросах поддержки Украины и НАТО.

Ее слова цитирует Delfi, передает "Европейская правда".

Как сообщили журналисты, так Силиня прокомментировала вопрос о возможном влиянии смены власти в США на поддержку Украины и НАТО.

По ее мнению, основное беспокойство связано с неопределенностью, которая может длиться некоторое время и "пошатнуть некоторые аспекты нашей безопасности". Она отметила, что при одном лидере США уровень неопределенности выше, чем при другом.

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В то же время, как отметили журналисты, премьер-министр этим летом получила "по меньшей мере пять различных заверений", что Конгресс США, Сенат и Белый дом понимают: эта политика должна быть стабильной и не может претерпевать изменений на международной арене.

"Мы, безусловно, будем уважать выбор граждан США на выборах и работать с любой администрацией, с любым политическим руководством, которое выберут граждане Америки", – заверила она.

Силиня признала – вопрос политически сложный, однако призвала не преувеличивать ситуацию.

"Я считаю, что в ближайшее время в Сейме не предвидится никаких потрясений, и мы четко придерживаемся единой политики. Мы будем защищать свою страну, независимо от того, что происходит в мире", – добавила она.

Отметим, до дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.

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