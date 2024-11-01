Обвал навісу на вокзалі в Сербії: 14 загиблих

Кількість загиблих унаслідок обвалу навісу будівлі залізничної станції в сербському місті Новий Сад станом на вечір 1 листопада становить 14 людей.

Такі дані озвучила прокуратура Нового Саду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У вечірньому зверненні президент Сербії Александар Вучич оголосив, що правоохоронці встановили особи дев’яти загиблих. Із них восьмеро були із Сербії, одна – з Північної Македонії.

Також, додав сербський президент, ще не встановили імені загиблої дівчинки віком шість-сім років.

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Він також зажадав від Вищої прокуратури в Новому Саді і уряду Сербії, аби відповідальні за трагедію були притягнуті до відповідальності та "суворо покарані".

За словами Вучича, відповідальність несуть ті, хто відповідає за залізничну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру та безпеку людей.

Речник служби швидкої допомоги в Новому Саді Зоран Круль повідомив, що життя трьох постраждалих – 18-річного хлопця і дівчат віком 21 і 23 роки – перебуває в небезпеці; хлопцеві довелось ампутувати ногу.

Залізничний вокзал у Новому Саді, де сталась трагедія, відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.

Суботу, 2 листопада, оголосили днем жалоби у Сербії.