Обвал навеса на вокзале в Сербии: 14 погибших
Количество погибших в результате обвала навеса здания железнодорожной станции в сербском городе Новый Сад по состоянию на вечер 1 ноября составляет 14 человек.
Такие данные озвучила прокуратура Нового Сада, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".
В вечернем обращении президент Сербии Александар Вучич объявил, что правоохранители установили личности девяти погибших. Из них восемь были из Сербии, одна – из Северной Македонии.
Также, добавил сербский президент, еще не установили имени погибшей девочки в возрасте шесть-семь лет.
Он также потребовал от Высшей прокуратуры в Новом Саде и правительства Сербии, чтобы ответственные за трагедию были привлечены к ответственности и "строго наказаны".
По словам Вучича, ответственность несут те, кто отвечает за железнодорожную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру и безопасность людей.
Представитель службы скорой помощи в Новом Саде Зоран Круль сообщил, что жизнь трех пострадавших – 18-летнего парня и девушек в возрасте 21 и 23 года – находится в опасности; парню пришлось ампутировать ногу.
Железнодорожный вокзал в Новом Саде, где произошла трагедия, открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.
Субботу, 2 ноября, объявили днем траура в Сербии.