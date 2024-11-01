У Сербії обвалився дах на залізничному вокзалі, є загиблі
Новини — П'ятниця, 1 листопада 2024, 16:11 —
У місті Новий Сад на півночі Сербії внаслідок обвалу частини зовнішнього даху на залізничному вокзалі є загиблі та поранені.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сербський телеканал Nova.
За словами міністра внутрішніх справ Сербії Івіци Дачича, який прибув на місце події, з-під завалів витягли щонайменше вісім тіл. Крім того, двоє людей дістали поранення, ще двох поранених намагаються дістати з-під завалів.
Nezapamćena tragedija za #NoviSad
Obrušen je betonski krov na železničkoj stanici.
Povređena i deca i odrasli... pic.twitter.com/hBfppdT1sNРеклама:– Bora Novaković (@bora_novakovic) November 1, 2024
Очевидці розповідали, що під час обвалу даху під ним на лавках сиділо багато людей, тож загальна кількість постраждалих, імовірно, зростатиме.
На місці події в Новому Саді перебувають карети швидкої допомоги та, за словами глави сербського МВС, щонайменше 80 рятувальників.
Також повідомляється, що до міста вже вирушив президент Сербії Александар Вучич.
Залізничний вокзал у Новому Саді відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник, пише Nova. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.
Нагадаємо, в липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.