У Сербії обвалився дах на залізничному вокзалі, є загиблі

У місті Новий Сад на півночі Сербії внаслідок обвалу частини зовнішнього даху на залізничному вокзалі є загиблі та поранені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сербський телеканал Nova.

За словами міністра внутрішніх справ Сербії Івіци Дачича, який прибув на місце події, з-під завалів витягли щонайменше вісім тіл. Крім того, двоє людей дістали поранення, ще двох поранених намагаються дістати з-під завалів.

Nezapamćena tragedija za #NoviSad

Obrušen je betonski krov na železničkoj stanici.

Povređena i deca i odrasli... pic.twitter.com/hBfppdT1sN Реклама: November 1, 2024

Очевидці розповідали, що під час обвалу даху під ним на лавках сиділо багато людей, тож загальна кількість постраждалих, імовірно, зростатиме.

На місці події в Новому Саді перебувають карети швидкої допомоги та, за словами глави сербського МВС, щонайменше 80 рятувальників.

Також повідомляється, що до міста вже вирушив президент Сербії Александар Вучич.

Залізничний вокзал у Новому Саді відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник, пише Nova. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.

Нагадаємо, в липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.