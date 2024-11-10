Трамп не візьме в адміністрацію Помпео та Гейлі, які виступають за підтримку України

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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що в його майбутній адміністрації не працюватиме його колишня суперниця за президентську номінацію Ніккі Гейлі та ексдержавний секретар Майк Помпео.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у своїй мережі Truth Social.

Республіканець заявив, що не буде запрошувати Ніккі Гейлі та Майка Помпео "приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується".

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"Я дуже любив і цінував роботу з ними раніше і хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні. ПОВЕРНІМО АМЕРИЦІ ВЕЛИЧ!" – додав він, не уточнивши причин такого рішення.

Ніккі Гейлі, яка за першої адміністрації Трампа працювала послом США при ООН, минулого року розпочала власну президентську кампанію, але зрештою знялась на користь тоді ще експрезидента.

Тим часом Майк Помпео після завершення роботи в адміністрації Дональда Трампа уникав публічних заяв проти колишнього керівника й підтримав його на з’їзді партії влітку. ЗМІ писали, що Помпео розглядається на роль майбутнього глави Пентагону.

Зазначимо, що і Гейлі, й Помпео раніше висловлювались за необхідність подальшої підтримки України з боку США.

Помпео став співавтором одного з численних "мирних планів" від Трампа, який передбачає масштабні санкції проти Росії, ленд-ліз для України на 500 млрд доларів, зняття обмежень на застосування американської зброї та якнайшвидше членство Києва в НАТО – та водночас не передбачає негайного відновлення територіальної цілісності України.

Наразі колишній президент США оголосив про призначення лише одного члена своєї майбутньої адміністрації: керівниця його кампанії С’юзі Вайлз стане керівником апарату Білого дому, що зробить її першою жінкою на цій посаді.

Більше про те, хто може посісти ключові посади в команді Дональда Трампа з нацбезпеки та зовнішньої політики, читайте у статті.