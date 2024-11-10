Трамп не возьмет в администрацию Помпео и Хейли, которые выступают за поддержку Украины

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в его будущей администрации не будет работать его бывшая соперница за президентскую номинацию Никки Хейли и экс-государственный секретарь Майк Помпео.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в своей сети Truth Social.

Республиканец заявил, что не будет приглашать Никки Хейли и Майка Помпео "присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется".

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"Я очень любил и ценил работу с ними раньше и хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране. ВОЗВРАТИМ АМЕРИКЕ ВЕЛИЧЕСТВО!" – добавил он, не уточнив причин такого решения.

Никки Хейли, которая при первой администрации Трампа работала послом США при ООН, в прошлом году начала собственную президентскую кампанию, но в итоге снялась в пользу тогда еще экс-президента.

Между тем Майк Помпео после завершения работы в администрации Дональда Трампа избегал публичных заявлений против бывшего руководителя и поддержал его на съезде партии летом. СМИ писали, что Помпео рассматривается на роль будущего главы Пентагона.

Отметим, что и Хейли, и Помпео ранее высказывались за необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Помпео стал соавтором одного из многочисленных "мирных планов" от Трампа, который предусматривает масштабные санкции против России, ленд-лиз для Украины на 500 млрд долларов, снятие ограничений на применение американского оружия и скорейшее членство Киева в НАТО – и одновременно не предусматривает немедленного восстановления территориальной целостности Украины.

Сейчас бывший президент США объявил о назначении только одного члена своей будущей администрации: руководитель его кампании Сьюзи Уайлз станет руководителем аппарата Белого дома, что сделает ее первой женщиной на этой должности.

Больше о том, кто может занять ключевые должности в команде Дональда Трампа по нацбезопасности и внешней политике, читайте в статье.