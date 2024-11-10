Трамп не возьмет в администрацию Помпео и Хейли, которые выступают за поддержку Украины
Новости — Воскресенье, 10 ноября 2024, 08:21 —
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в его будущей администрации не будет работать его бывшая соперница за президентскую номинацию Никки Хейли и экс-государственный секретарь Майк Помпео.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в своей сети Truth Social.
Республиканец заявил, что не будет приглашать Никки Хейли и Майка Помпео "присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется".
"Я очень любил и ценил работу с ними раньше и хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране. ВОЗВРАТИМ АМЕРИКЕ ВЕЛИЧЕСТВО!" – добавил он, не уточнив причин такого решения.
Никки Хейли, которая при первой администрации Трампа работала послом США при ООН, в прошлом году начала собственную президентскую кампанию, но в итоге снялась в пользу тогда еще экс-президента.
Между тем Майк Помпео после завершения работы в администрации Дональда Трампа избегал публичных заявлений против бывшего руководителя и поддержал его на съезде партии летом. СМИ писали, что Помпео рассматривается на роль будущего главы Пентагона.
Отметим, что и Хейли, и Помпео ранее высказывались за необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США.
Помпео стал соавтором одного из многочисленных "мирных планов" от Трампа, который предусматривает масштабные санкции против России, ленд-лиз для Украины на 500 млрд долларов, снятие ограничений на применение американского оружия и скорейшее членство Киева в НАТО – и одновременно не предусматривает немедленного восстановления территориальной целостности Украины.
Сейчас бывший президент США объявил о назначении только одного члена своей будущей администрации: руководитель его кампании Сьюзи Уайлз станет руководителем аппарата Белого дома, что сделает ее первой женщиной на этой должности.
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