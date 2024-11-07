ЗМІ повідомили про ключових кандидатів у команду нацбезпеки Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп у своїй команді з національної безпеки не хоче бачити колишніх генералів і віддає перевагу бізнесменам і керівникам компаній та розглядає можливість залучення лояльних до нього людей на керівні посади у Вашингтоні.

Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє "Європейська правда".

Трамп кілька разів під час своєї передвиборчої кампанії заявляв, що під перехідного періоду, ще до інавгурації, він почне наполягати на переговорах між Росією та Україною з метою припинення війни.

Він також публічно і приватно давав зрозуміти, що хоче, аби війни в Газі та Лівані закінчилися до моменту його інавгурації.

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За словами двох джерел, головним кандидатом на посаду держсекретаря Трампа є колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл.

Джерела повідомили, що Гренелл консультував Трампа з питань зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії і, ймовірно, зосередиться на дипломатії для врегулювання російсько-української війни.

Контроль республіканців у Сенаті США нейтралізує будь-які труднощі, які могли б виникнути у Гренелла при затвердженні.

Двома іншими кандидатами на посаду держсекретаря є сенатор Білл Хагерті, який працював послом в Японії під час першого терміну Трампа, і колишній радник Трампа з питань національної безпеки Роберт О'Брайен.

Колишнього речника Державного департаменту Моргана Ортагуса також часто згадують як кандидата на керівну посаду в Держдепартаменті або ключову посаду посла.

Конгресвумен Еліс Стефанік є однією з провідних кандидатур на посаду посла США в ООН.

На посаду міністра оборони було запропоновано кілька кандидатур, серед яких колишній держсекретар Майк Помпео та республіканець Майкл Волтц.

Кандидатура Волтца також може розглядатися на посаду директора ЦРУ, на додаток до Джона Реткліффа, який недовго обіймав посаду директора Національної розвідки за часів Трампа.

Сенатора Тома Коттона також згадували як кандидата на вищі посади в оборонному секторі або розвідці.

Ще одним колишнім посадовцем Трампа, який може отримати високу посаду у сфері зовнішньої політики та національної безпеки в новій адміністрації, є Браян Хук, який був посланником Трампа в Ірані, і очолить перехідну команду Державного департаменту в новій адміністрації.

Гренелл і Волтц також є потенційними кандидатами на посаду радника з національної безпеки в наступному Білому домі Трампа.

Колишній високопосадовець адміністрації Трампа сказав Axios, що важко передбачити, кого Трамп вирішить призначити на посади.

На початку першого терміну Трампа "Рекс Тіллерсон не входив до перших 3 тисяч людей, яких згадували як кандидатів на посаду державного секретаря", – сказав колишній посадовець.

За його словами, найголовніше, щоб нова команда Трампа з національної безпеки допомагала йому реалізовувати його політику, а не намагалася перешкоджати йому, як це робила його команда на початку його першого терміну.

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу" і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.

Згодом Зеленський повідомив про "чудову" телефонну розмову із Трампом і сказав, що вони домовилися підтримувати тісний діалог.

У виступі на саміті Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що для України неприйнятною є думка про якісь поступки Росії і це стало би самогубством для всієї Європи.