Лідер опозиції ФРН обіцяє краще відстоювати інтереси країни перед Трампом

Кандидат у канцлери Німеччини від найбільшої опозиційної партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Фрідріх Мерц обіцяє зосередитися на німецьких інтересах у зовнішній політиці, зокрема і у відносинах із Дональдом Трампом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю порталу Stern.

За словами Мерца, "ми повинні знову перетворитися зі сплячої середньої держави на провідну середню державу", оскільки в минулому Німеччина "ніколи не артикулювала і не відстоювала свої інтереси достатньо добре".

Лідер німецької опозиції навів як приклад підхід Дональда Трампа до укладання "угод", вигідних для обох сторін.

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"Ми купуємо винищувачі F-35 у американців через необхідність, але тоді вони повинні обслуговуватися нами, і ми також отримуємо необхідні заводи. Це була б хороша угода для обох сторін", – пояснив він.

Принагідно Мерц розкритикував чинний уряд Німеччини через неправильну політику стосовно президентських виборів у США, на яких переміг Трамп.

"Німецький уряд повинен був підготуватися до його переобрання. Замість цього Міністерство закордонних справ написало твіт від імені Камали Гарріс і, таким чином, зайняло дуже однобоку сторону", – вважає лідер ХДС.

"У Трампа хороша пам'ять. Нинішній німецький уряд нова адміністрація (США. – Ред.) більше не буде слухати", – додав він, назвавши Шольца "кульгавою качкою" за аналогією з американськими президентами, які не переобираються.

Раніше Фрідріх Мерц закликав провести дострокові парламентські вибори в Німеччині 19 січня, до вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Про них заговорили після політичної кризи у Німеччині, яка почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів і лідера однієї з партій коаліції Крістіана Лінднера.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.