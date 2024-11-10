Лидер оппозиции ФРГ обещает лучше отстаивать интересы страны перед Трампом

Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшей оппозиционной партии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц обещает сосредоточиться на немецких интересах во внешней политике, в том числе и в отношениях с Дональдом Трампом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью порталу Stern.

По словам Мерца, "мы должны снова превратиться из спящей средней державы в ведущую среднюю державу", поскольку в прошлом Германия "никогда не артикулировала и не отстаивала свои интересы достаточно хорошо".

Лидер немецкой оппозиции привел в пример подход Дональда Трампа к заключению "сделок", выгодных для обеих сторон.

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"Мы покупаем истребители F-35 у американцев из-за необходимости, но тогда они должны обслуживаться нами, и мы также получаем необходимые заводы. Это была бы хорошая сделка для обеих сторон", – пояснил он.

Попутно Мерц раскритиковал действующее правительство Германии из-за неправильной политики в отношении президентских выборов в США, на которых победил Трамп.

"Немецкое правительство должно было подготовиться к его переизбранию. Вместо этого Министерство иностранных дел написало твит от имени Камалы Харрис и, таким образом, заняло очень однобокую сторону", – считает лидер ХДС.

"У Трампа хорошая память. Нынешнее немецкое правительство новая администрация (США. – Ред.) больше не будет слушать", – добавил он, назвав Шольца „хромой уткой" по аналогии с американскими президентами, которые не переизбираются.

Ранее Фридрих Мерц призвал провести досрочные парламентские выборы в Германии 19 января, до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

О них заговорили после политического кризиса в Германии, который начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов и лидера одной из партий коалиции Кристиана Линднера.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.