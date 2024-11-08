Лідер опозиції Німеччини хоче нових виборів до інавгурації Трампа

Кандидат у канцлери Німеччини, лідер опозиційного союзу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц закликає провести дострокові парламентські вибори 19 січня, до вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Про це Мерц сказав в інтерв'ю Stern та RTL, пише "Європейська правда".

Мерц, чий консервативний союз лідирує в опитуваннях громадської думки, вважає, що нові вибори в Німеччині можливо провести вже за два з половиною місяці.

"20 січня 2025 року, в понеділок, новий американський уряд почне роботу… Нові вибори в Німеччині можуть відбутися 19 січня", – сказав Мерц.

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Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на готовність обговорити нову дату дострокових парламентських виборів у країні.

Федеральний виборчий комісар Німеччини Рут Бранд скептично налаштована щодо ідеї проведення дострокових виборів у січні чи лютому.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.