Лідер опозиції Німеччини хоче нових виборів до інавгурації Трампа
Кандидат у канцлери Німеччини, лідер опозиційного союзу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц закликає провести дострокові парламентські вибори 19 січня, до вступу на посаду президента США Дональда Трампа.
Про це Мерц сказав в інтерв'ю Stern та RTL, пише "Європейська правда".
Мерц, чий консервативний союз лідирує в опитуваннях громадської думки, вважає, що нові вибори в Німеччині можливо провести вже за два з половиною місяці.
"20 січня 2025 року, в понеділок, новий американський уряд почне роботу… Нові вибори в Німеччині можуть відбутися 19 січня", – сказав Мерц.
Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на готовність обговорити нову дату дострокових парламентських виборів у країні.
Федеральний виборчий комісар Німеччини Рут Бранд скептично налаштована щодо ідеї проведення дострокових виборів у січні чи лютому.
Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.
Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.