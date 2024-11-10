У бою за Україну загинув 22-річний британець

В Україні загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Тіндал-Дрейпер, як вважається, загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада, інших подробиць його смерті не наводиться.

До того, як долучитись до спротиву російській агресії в Україні, Тіндал-Дрейпер закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

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Каллум Тіндал-Дрейпер Фото: соцмережі

Мати британця сказала, що взвод назвав її сина "героєм" і "найхоробрішим з усіх".

"22 роки – це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі і моральним принципам. Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто пішов", – додала вона.

У британському Міністерстві закордонних справ заявили, що готові надати родині загиблого необхідну допомогу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відомо про близько десятка британських громадян, які загинули у бойових діях.