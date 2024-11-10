В бою за Украину погиб 22-летний британец
Новости — Воскресенье, 10 ноября 2024, 12:26 —
В Украине погиб военнослужащий Интернационального легиона, 22-летний гражданин Великобритании Каллум Тиндал-Дрейпер.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Тиндал-Дрейпер, как считается, погиб во время обороны наблюдательного пункта 5 ноября, других подробностей его смерти не приводится.
До того, как присоединиться к сопротивлению российской агрессии в Украине, Тиндал-Дрейпер закончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Мать британца сказала, что взвод назвал ее сына "героем" и "самым храбрым из всех".
"22 года – это молодой возраст. Но ты жил и умер, следуя своему сердцу, душе и моральным принципам. Покойся с миром и помогай присматривать за теми, кто ушел", – добавила она.
В британском Министерстве иностранных дел заявили, что готовы оказать семье погибшего необходимую помощь.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину известно об около десятка британских граждан, погибших в боевых действиях.