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В Україні загинув громадянин Великої Британії

Вівторок, 14 лютого 2023, 19:56

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило про смерть в Україні британського громадянина.

Про це заявив речник міністерства, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Ми підтримуємо сім'ю британського громадянина, який помер в Україні, і перебуваємо в контакті з місцевою владою", - зазначив представник міністерства.

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Він не надав жодних інших деталей про обставини смерті британця.

Це вже восьмий загиблий британець з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначає Sky News.

6 лютого у міністерстві оборони Британії спростували фейкові повідомлення про нібито загибель британських військовослужбовців під час повномасштабних воєнних дій в Україні.

Нагадаэмо, п'ятеро британців були звільнені з російського полону в Україні після успішного обміну полоненими у вересні.

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Велика Британія Війна з РФ

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