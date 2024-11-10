На нічний клуб у Празі влаштували облаву через скарги на українських відвідувачів

Поліція Праги в ніч проти неділі, 10 листопада, здійснила рейд на нічний клуб Orion у празькому районі Жижков, популярному серед українців, після неодноразових скарг місцевих жителів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Під час перевірки празька поліція перекрила вхід до клубу з вулиці, де перевіряла пасажирів авто, що під’їждждали. А близько трьох десятків правоохоронців зайшли всередину клубу та перевіряли документи.

"В операції були задіяні співробітники місцевих відділень, іноземної поліції, спецпідрозділу поліції по боротьбі з масовими заворушеннями і кримінальні слідчі. Ми оцінимо результати", – заявила прессекретарка поліції Чехії Єва Кропачова.

Реклама:

Вона додала, що загалом до ранку неділі перевірили понад 100 людей. Переважна більшість відвідувачів клубу були громадянами України.

"Співробітники поліції затримали двох іноземців, які не мали при собі документів і особи яких не вдалося встановити на місці. Тому їх доставили до Служби поліції у справах іноземців", – сказала Кропачова.

Крім того, двох 17-річних дівчат у стані алкогольного сп'яніння передали батькам, поінформувавши орган соціального захисту дітей.

Клуб Orion у празькому Жижкові працює лише двічі на тиждень, по п'ятницях і суботах, з 21:00 до 5:00, причому пости на його сторінці у Facebook публікуються українською мовою.

Про клуб чеські ЗМІ почали писати з минулого місяця після численних скарг місцевих жителів. Ті стверджували, що його відвідувачі ведуть себе непристойно: б’ють скляні пляшки об асфальт, справляють нужду та блюють просто на вулиці, а також нападають на поліцейських.

Після цього в районі почали регулярно патрулювати поліцейські.

Нагадаємо, у 2021 році в Польщі прикордонникам довелося втихомирювати пасажирів літака, який прилетів з Харкова до Кракова.