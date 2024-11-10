На ночной клуб в Праге устроили облаву из-за жалоб на украинских посетителей

Полиция Праги в ночь на воскресенье, 10 ноября, совершила рейд на ночной клуб Orion в пражском районе Жижков, популярном среди украинцев, после неоднократных жалоб местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Во время проверки пражская полиция перекрыла вход в клуб с улицы, где проверяла пассажиров подъезжающих авто. А около трех десятков правоохранителей зашли внутрь клуба и проверяли документы.

"В операции были задействованы сотрудники местных отделений, иностранной полиции, спецподразделения полиции по борьбе с массовыми беспорядками и уголовные следователи. Мы оценим результаты", – заявила пресс-секретарь полиции Чехии Ева Кропачова.

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Она добавила, что всего к утру воскресенья проверили более 100 человек. Подавляющее большинство посетителей клуба были гражданами Украины.

"Сотрудники полиции задержали двух иностранцев, которые не имели при себе документов и личности которых не удалось установить на месте. Поэтому их доставили в Службу полиции по делам иностранцев", – сказала Кропачева.

Кроме того, двух 17-летних девушек в состоянии алкогольного опьянения передали родителям, проинформировав орган социальной защиты детей.

Клуб Orion в пражском Жижкове работает только дважды в неделю, по пятницам и субботам, с 21:00 до 5:00, причем посты на его странице в Facebook публикуются на украинском языке.

О клубе чешские СМИ начали писать с прошлого месяца после многочисленных жалоб местных жителей. Те утверждали, что его посетители ведут себя непристойно: бьют стеклянные бутылки об асфальт, справляют нужду и блюют прямо на улице, а также нападают на полицейских.

После этого в районе начали регулярно патрулировать полицейские.

Напомним, в 2021 году в Польше пограничникам пришлось утихомиривать пассажиров самолета, который прилетел из Харькова в Краков.