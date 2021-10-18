Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Польщі оштрафували українців за агресивну поведінку на борту літака

Понеділок, 18 жовтня 2021, 16:15

У Польщі прикордонникам довелося втихомирювати пасажирів літака, який прилетів з Харкова до Кракова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Екіпаж літака, який летів з Харкова до Кракова, мав проблеми з агресивними пасажирами. Двоє громадян України почали сварку.

Прикордонників повідомили про словесну перепалку та спробу фізичної агресії. Пасажири не хотіли виконувати накази капітана чи екіпажу. Не захотіла цього зробити і громадянка України, яка фільмувала всю ситуацію.

Прикордонникам довелося втрутитися. Прикордонники з посту прикордонної служби у Кракові-Баліце ​​втихомирили пасажирів і наказали їм покинути літак. Одна особа, однак, не захотіла добровільно виходити з літака, тому офіцерам довелося використовувати кайданки.

Двох громадян України оштрафували. Третя особа відмовилась платити штраф, тому клопотання про її покарання було передано до суду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти
powered by lun.ua

Статті

"Опозиція атакує разом із Путіним": як міграційна криза поглибила протистояння у Польщі

Міграційна криза, спричинена спробою Лукашенка шантажувати ЄС, вже суттєво поглибила політичне протистояння у Польщі.
18 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Подвійний удар по Земану: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії

Тиждень, що минув від парламентських виборів, повністю змінив політичні  розклади у Чехії. А можливість дострокових президентських виборів стала більш ніж реальною.
18 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу

Таких масштабних опозиційних мітингів Грузія не бачила вже багато років. Грузинська опозиція має шанс на реванш та звільнення експрезидента Саакашвілі.
16 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда