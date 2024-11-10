У Британії готуються до різних варіантів політики Трампа щодо України

Уряд Великої Британії розглядає можливі варіанти в контексті підходу обраного президента США Дональда Трампа до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в ефірі Sky News сказав головний секретар Міністерства фінансів Британії Даррен Джонс.

Джонс запевнив, що з огляду на перемогу Трампа на виборах у США Британія не відмовиться від своїх зобов’язань стосовно підтримки України.

"Ось чому ми пропонуємо їм (Україні. – Ред.) 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, що, як ви знаєте, у фінансовому контексті тут, у Великій Британії, є важким, але правильним рішенням для нас", – додав британський міністр.

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Нагадаємо, показник у 3 мільярди фунтів стерлінгів підтримки України на 2024 рік був закладений попереднім урядом консерваторів на чолі з Ріші Сунаком.

За словами Джонса, британські урядовці "розглядатимуть і плануватимуть багато різних сценаріїв, що б вони робили за будь-якої адміністрації" США, аби переконатися, що Британія "займає якомога сильнішу позицію".

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Трамп заявив, що знайде рішення для припинення війни в Україні "за 24 години", але не пояснив, як він це зробить.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.