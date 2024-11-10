В Британии готовятся к различным вариантам политики Трампа в отношении Украины

Правительство Великобритании рассматривает возможные варианты в контексте подхода избранного президента США Дональда Трампа к Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в эфире Sky News сказал главный секретарь Министерства финансов Великобритании Даррен Джонс.

Джонс заверил, что учитывая победу Трампа на выборах в США Великобритания не откажется от своих обязательств по поддержке Украины.

"Вот почему мы предлагаем им (Украине. – Ред.) 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, что, как вы знаете, в финансовом контексте здесь, в Великобритании, является тяжелым, но правильным решением для нас", – добавил британский министр.

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Напомним, показатель в 3 миллиарда фунтов стерлингов поддержки Украины на 2024 год был заложен предыдущим правительством консерваторов во главе с Риши Сунаком.

По словам Джонса, британские чиновники "будут рассматривать и планировать много различных сценариев, что бы они делали при любой администрации" США, чтобы убедиться, что Великобритания "занимает как можно более сильную позицию".

Как известно, во время предвыборной кампании Трамп заявил, что найдет решение для прекращения войны в Украине "за 24 часа", но не объяснил, как он это сделает.

По информации The Wall Street Journal, в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.