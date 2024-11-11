У Британії очікують, що США за Трампа продовжуватимуть підтримувати Україну

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі впевнений, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" за президентства США Дональда Трампа.

Про це очільник британського оборонного відомства заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Гілі не погодився з тим, що безпека України погіршилась після перемоги Трампа на виборах у США минулого тижня.

"США, а також Велика Британія були двома провідними країнами, які підтримували Україну. Наша рішучість зробити це так само сильна. Я був на зустрічі з міністрами оборони країн НАТО всього два тижні тому, коли всі країни НАТО підтвердили свою готовність посилити підтримку України", – зазначив він.

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За словами британського міністра, США "видатним чином підтримують Україну", оскільки визнають важливість того, щоб зупинити "агресорів", таких як Путін, які починають "незаконні вторгнення".

"Я очікую, що США залишаться пліч-о-пліч з такими союзниками, як Велика Британія, і стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги над путінським вторгненням", – підкреслив він.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

На цьому тлі лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.