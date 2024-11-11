В Британии ожидают, что США при Трампе будут продолжать поддерживать Украину
Министр обороны Великобритании Джон Хили уверен, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" при президентстве США Дональда Трампа.
Об этом глава британского оборонного ведомства заявил в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".
Хили не согласился с тем, что безопасность Украины ухудшилась после победы Трампа на выборах в США на прошлой неделе.
"США, а также Великобритания были двумя ведущими странами, которые поддерживали Украину. Наша решимость сделать это так же сильна. Я был на встрече с министрами обороны стран НАТО всего две недели назад, когда все страны НАТО подтвердили свою готовность усилить поддержку Украины", – отметил он.
По словам британского министра, США "выдающимся образом поддерживают Украину", поскольку признают важность того, чтобы остановить "агрессоров", таких как Путин, которые начинают "незаконные вторжения".
"Я ожидаю, что США останутся бок о бок с такими союзниками, как Великобритания, и будут стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется для победы над путинским вторжением", – подчеркнул он.
По информации The Wall Street Journal, в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.
На этом фоне лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.