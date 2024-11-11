В Італії викрили мережу, яка підробляла твори Бенксі та Пікассо

Італійська поліція викрила масштабну загальноєвропейську мережу підробок, яка займалася виготовленням і продажем підроблених творів мистецтва авторства відомих художників – зокрема Бенксі, Пабло Пікассо та Енді Воргола.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AGI.

Мережу викрили в результаті операції "Каріатида", яка тривала з березня 2023 року. Початок їй поклала конфіскація близько 200 сучасних творів мистецтва, які були визнані підробленими, з колекції бізнесмена в Пізі.

Мережу поширення фальсифікованих творів мистецтва італійські правоохоронці виявили після моніторингу аукціонних домів, де продавались начебто автентичні роботи відомих художників.

Реклама:

Фото: Carabinieri

Серед них називають імена митців ХІХ і XX століть: Клод Моне, Вінсент Ван Гог, Сальвадор Далі, Генрі Мур, Марк Шагал, Френсіс Бекон, Пауль Клее, Піт Мондріан тощо.

За словами італійських слідчих, щоб підвищити свій авторитет, неназвані підозрювані навіть організували дві виставки Бенксі з опублікованим каталогом неподалік Венеції та в Тоскані.

У межах розслідування правоохоронці виявили чотири майстерні з виготовлення підробок в Італії, Іспанії, Франції та Бельгії, оголосили підозру 38 людям і вилучили понад 2100 творів, які в разі продажу на аукціонах завдали б збитків у понад 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, цього літа італійські карабінери у співпраці з Францією та Європолом викрили та заарештували чоловіка, який організував у Неаполі друк фальшивих банкнот євро.