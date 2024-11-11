В Италии разоблачили сеть, которая подделывала произведения Бэнкси и Пикассо

Итальянская полиция разоблачила масштабную общеевропейскую сеть подделок, которая занималась изготовлением и продажей поддельных произведений искусства авторства известных художников – в частности Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AGI.

Сеть разоблачили в результате операции "Кариатида", которая длилась с марта 2023 года. Начало ей положила конфискация около 200 современных произведений искусства, которые были признаны поддельными, из коллекции бизнесмена в Пизе.

Сеть распространения фальсифицированных произведений искусства итальянские правоохранители обнаружили после мониторинга аукционных домов, где продавались якобы аутентичные работы известных художников.

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Фото: Carabinieri

Среди них называют имена художников XIX и ХХ веков: Клод Моне, Винсент Ван Гог, Сальвадор Дали, Генри Мур, Марк Шагал, Фрэнсис Бэкон, Пауль Клее, Пит Мондриан и др.

По словам итальянских следователей, чтобы повысить свой авторитет, неназванные подозреваемые даже организовали две выставки Бэнкси с опубликованным каталогом неподалеку от Венеции и в Тоскане.

В рамках расследования правоохранители обнаружили четыре мастерские по изготовлению подделок в Италии, Испании, Франции и Бельгии, объявили подозрение 38 людям и изъяли более 2100 произведений, которые в случае продажи на аукционах нанесли бы ущерб в более чем 200 миллионов евро.

Напомним, этим летом итальянские карабинеры в сотрудничестве с Францией и Европолом разоблачили и арестовали мужчину, который организовал в Неаполе печать фальшивых банкнот евро.