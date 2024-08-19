В Італії накрили точку друку фальшивих банкнот, збитки – на мільйони євро

Італійські карабінер у співпраці з Францією та Європолом викрили та заарештували чоловіка, який організував у Неаполі друк фальшивих банкнот євро.

Про це Європол повідомив у понеділок, 19 серпня, пише "Європейська правда".

Зловмисника, який друкував фальшиві євро, виявили в межах розслідування, яке тривало з 2022 року. Вважається, що в Неаполі він створив фальшивих банкнот на суму майже три мільйони євро.

Підпільна "друкарня" в італійському місті налічувала 31 друкарський верстат й розташовувалась у будинку чоловіка. Фальшиві євро збувались через кримінальні мережі, зокрема у Франції, та були виявлені в як мінімум 10 європейських країнах.

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Фото: Європол

Напередодні дня акції органи влади по всій Європі вилучили підроблені банкноти різних номіналів – переважно 20, 50 і 100 євро – на загальну суму близько 950 тисяч євро до того, як вони потрапили в обіг.

Фото: Європол

Вважається, що заарештований зловмисник відповідальний за понад 27% усіх підроблених банкнот євро, виявлених та вилучених з обігу лише у 2023 році. Їхня загальна номінальна вартість оцінюється в приблизно вісім мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого року в Німеччині зафіксували суттєве зростання фальшивих купюр.

Схожий сплеск фіксували в Хорватії на початку минулого року, коли країна приєдналась до єврозони.