В Італії накрили точку друку фальшивих банкнот, збитки – на мільйони євро
Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 21:56 —
Італійські карабінер у співпраці з Францією та Європолом викрили та заарештували чоловіка, який організував у Неаполі друк фальшивих банкнот євро.
Про це Європол повідомив у понеділок, 19 серпня, пише "Європейська правда".
Зловмисника, який друкував фальшиві євро, виявили в межах розслідування, яке тривало з 2022 року. Вважається, що в Неаполі він створив фальшивих банкнот на суму майже три мільйони євро.
Підпільна "друкарня" в італійському місті налічувала 31 друкарський верстат й розташовувалась у будинку чоловіка. Фальшиві євро збувались через кримінальні мережі, зокрема у Франції, та були виявлені в як мінімум 10 європейських країнах.
Напередодні дня акції органи влади по всій Європі вилучили підроблені банкноти різних номіналів – переважно 20, 50 і 100 євро – на загальну суму близько 950 тисяч євро до того, як вони потрапили в обіг.
Вважається, що заарештований зловмисник відповідальний за понад 27% усіх підроблених банкнот євро, виявлених та вилучених з обігу лише у 2023 році. Їхня загальна номінальна вартість оцінюється в приблизно вісім мільйонів євро.
Нагадаємо, минулого року в Німеччині зафіксували суттєве зростання фальшивих купюр.
Схожий сплеск фіксували в Хорватії на початку минулого року, коли країна приєдналась до єврозони.