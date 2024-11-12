Нідерланди виділяють додаткові 716 млн євро на оборону через погіршення безпекової ситуації.

Про це заявили міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і статс-секретар Гійс Туїнман під час виступу у нижній палаті парламенту, повідомляє "Європейська правда".

Сума у 716 млн євро йде на додачу до інвестицій у розмірі 2,4 млрд євро. Таким чином, уряд приводить витрати на оборону у відповідність до норми НАТО у 2% від ВВП.

Як зазначено, Нідерланди планують закупити додаткові пускові установки Patriot і Nasams з ракетами і радіолокаційними системами.

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А для багатоцільових допоміжних суден буде закуплено додаткові пускові установки, зенітні ракети та обладнання для ведення радіоелектронної боротьби.

"Надійна і багаторівнева протиповітряна оборона має важливе значення для нашої безпеки... Тому оборонне відомство інвестує в це додаткові 105 млн євро", – сказав Брекельманс.

Додаткові кошти у розмірі 117 млн євро також спрямовуються на інновації та цифрову трансформацію.

Ще 343 млн євро буде виділено на структурне забезпечення, персонал, обладнання та інше.

Також 151 млн євро виділено на зміцнення прикордонного контролю та підвищення рівня національної безпеки, включно з можливостями Королівської військової поліції. Ця програма буде доопрацьована в консультації з Міністерством у справах притулку та міграції.

Раніше повідомляли, що Нідерланди виділять 400 млн євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною.

Згодом стало відомо, що Нідерланди придбають у компанії DeltaQuad сучасні безпілотники для розвідки та спостереження на суму 42,6 млн євро, щоб потім передати їх Україні.