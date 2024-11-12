Нидерланды выделяют дополнительные 716 млн евро на оборону из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом заявили министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и статс-секретарь Гийс Туинман во время выступления в нижней палате парламента, сообщает "Европейская правда".

Сумма в 716 млн евро идет в дополнение к инвестициям в размере 2,4 млрд евро. Таким образом, правительство приводит расходы на оборону в соответствие с нормой НАТО в 2% от ВВП.

Как указано, Нидерланды планируют закупить дополнительные пусковые установки Patriot и Nasams с ракетами и радиолокационными системами.

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А для многоцелевых вспомогательных судов будут закуплены дополнительные пусковые установки, зенитные ракеты и оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

"Надежная и многоуровневая противовоздушная оборона имеет важное значение для нашей безопасности... Поэтому оборонное ведомство инвестирует в это дополнительные 105 млн евро", – сказал Брекельманс.

Дополнительные средства в размере 117 млн евро также направляются на инновации и цифровую трансформацию.

Еще 343 млн евро будет выделено на структурное обеспечение, персонал, оборудование и прочее.

Также 151 млн евро выделено на укрепление пограничного контроля и повышение уровня национальной безопасности, включая возможности Королевской военной полиции. Эта программа будет доработана в консультации с Министерством по делам убежища и миграции.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделят 400 млн евро для начала разработки и производства беспилотников вместе с Украиной.

Впоследствии стало известно, что Нидерланды приобретут у компании DeltaQuad современные беспилотники для разведки и наблюдения на сумму 42,6 млн евро, чтобы затем передать их Украине.