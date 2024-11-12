До МЗС Молдови викликали представника Грузії через заяви прем’єра країни

До Міністерства закордонних справ Молдови у вівторок, 12 листопада, викликали тимчасового повіреного у справах Грузії через нещодавні заяви грузинського прем’єра Іраклія Кобахідзе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Молдови.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, представнику Грузії передали "глибоке невдоволення молдовської сторони тим, як спотворено і непослідовно грузинський прем'єр-міністр зачепив у своєму публічному виступі питання європейської інтеграції Молдови та виборчого процесу в нашій країні".

"Ми хотіли б підкреслити, що традиційні відносини співробітництва і дружби між Республікою Молдова і Грузією, а також цілі, які кожна з наших країн ставить перед собою в процесі європейської інтеграції, повинні превалювати", – йдеться у заяві.

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Мова йде про заяви Кобахідзе, зроблені в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, який пройшов минулого тижня.

Тоді очільник грузинського уряду сказав, що якщо йдеться про необхідність розслідування порушення в ході виборів, то потрібно почати не з Грузії, а з Молдови.

"Як ви бачите, там не ведеться жодного розслідування, незважаючи на те, що там були досить грубі порушення під час виборчого процесу", – казав Іраклій Кобахідзе.

Напередодні у партії влади Грузії делегацію депутатів ЄС проігнорували та назвали "шкідниками".

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