У партії влади Грузії делегацію депутатів ЄС проігнорували та назвали "шкідниками"

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" розкритикувала високопоставлених політиків держав ЄС, які в понеділок, 11 листопада, прибули з візитом для висловлення занепокоєння щодо парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Члени комітетів у закордонних справах парламентів Франції, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії та країн Балтії прилетіли до Тбілісі для переговорів після голосування на парламентських виборах.

Однак спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відмовився зустрітися з делегацією.

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А генеральний секретар "Грузинської мрії" та мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що політики з ЄС – це "звичайні шкідники", яких він звинуватив у поширенні брехні.

На пресконференції разом з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі один із членів делегації ЄС, голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот заявив, що візит мав на меті "висловити солідарність з більшістю громадян Грузії, які прагнуть до членства в ЄС".

"Ми тут не як вороги. Ми тут не для того, щоб наполягати на зміні режиму", – додав Рот, закликавши до всебічного розслідування маніпуляцій з голосами виборців.

Нагадаємо, за оголошеним Центральною виборчою комісією Грузії результатом, партія влади "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 26 жовтня з 54% голосів. Міжнародні спостерігачі у попередній доповіді заявили про проблеми на виборах.

Опозиційні партії не визнають результати виборів і обіцяють проводити щоденні протести, поки влада не погодиться на перевибори.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.