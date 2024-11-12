В МИД Молдовы вызвали представителя Грузии из-за заявлений премьера страны

В Министерство иностранных дел Молдовы во вторник, 12 ноября, вызвали временного поверенного в делах Грузии из-за недавних заявлений грузинского премьера Ираклия Кобахидзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, представителю Грузии передали "глубокое недовольство молдовской стороны тем, как искаженно и непоследовательно грузинский премьер-министр задел в своем публичном выступлении вопрос европейской интеграции Молдовы и избирательного процесса в нашей стране".

"Мы хотели бы подчеркнуть, что традиционные отношения сотрудничества и дружбы между Республикой Молдова и Грузией, а также цели, которые каждая из наших стран ставит перед собой в процессе европейской интеграции, должны превалировать", – говорится в заявлении.

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Речь идет о заявлениях Кобахидзе, сделанных в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, который прошел на прошлой неделе.

Тогда глава грузинского правительства заявил, что если речь идет о необходимости расследования нарушения в ходе выборов, то нужно начать не с Грузии, а с Молдовы.

"Как вы видите, там не ведется никакого расследования, несмотря на то что там были достаточно грубые нарушения во время избирательного процесса", – говорил Ираклий Кобахидзе.

Накануне в партии власти Грузии делегацию депутатов ЕС проигнорировали и назвали "вредителями".

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