Блінкен їде в Брюссель для обговорення підтримки України

Державний секретар США Ентоні Блінкен 12-13 листопада відвідає Брюссель, де зустрінеться зі своїми колегами з НАТО та Європейського Союзу.

Про це йдеться у пресрелізі Державного департаменту США, передає "Європейська правда".

Як зазначили у Держдепі, під час зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі впродовж 12-13 листопада Блінкен обговорить підтримку України в її захисті від російської агресії.

Відомо, що у цей час міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також перебуватиме у Брюсселі.

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Минулого тижня лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Також писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі впевнений, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" за президентства США Дональда Трампа.