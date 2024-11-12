Блинкен едет в Брюссель для обсуждения поддержки Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 12-13 ноября посетит Брюссель, где встретится со своими коллегами из НАТО и Европейского Союза.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного департамента США, передает "Европейская правда".

Как отметили в Госдепе, во время встречи со своими коллегами в Брюсселе в течение 12-13 ноября, Блинкен обсудит поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.

Известно, что в это время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также будет находиться в Брюсселе.

Реклама:

На прошлой неделе лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Также писали, что министр обороны Великобритании Джон Гили уверен, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" при президентстве США Дональда Трампа.