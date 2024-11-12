Чверть фінських чоловіків до 35 років вважають допустимим насильство щодо жінки

Кожен четвертий чоловік у Фінляндії віком до 35 років вважає, що жінки можуть заслуговувати на насильство через свою поведінку або те, як вони одягаються.

Про це свідчать результати опитування на замовлення Коаліції фінських жіночих асоціацій (NYTKIS), повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь понад тисяча чоловіків у Фінляндії у віці від 18 до 79 років, кожен четвертий чоловік у віці до 35 років вважає, що жінка "може заслуговувати на насильство через те, як вона одягається, виглядає або поводиться".

Якщо брати до уваги всі вікові групи, то допустимим насильство проти жінки назвав кожен п'ятий чоловік у Фінляндії (21%). При цьому 90% сказали, що насильство над жінками завжди є неправильним.

Реклама:

Більшість (84%) респондентів також визнала, що чоловіки повинні нести більшу відповідальність за припинення насильства проти жінок, а 78% – що повинні втрутитись у разі такого насильства.

"Наше дослідження показує, що хоча не всі чоловіки приймають насильство щодо жінок, занадто багато чоловіків є тривожно толерантними до нього. Чоловіки нормалізують насильство над жінками через своє ставлення", – важає голова NYTKIS Сілла Яккола.

Згідно з опитуваннями та офіційною статистикою, Фінляндія є однією з найнебезпечніших країн для жінок у ЄС.

Інформація фінського статистистичного відомства, опублікована паралельно з дослідженням NYTKIS, показала, що половина фінських жінок у віці 16-25 років стали жертвами фізичного насильства, погроз насильства або сексуального насильства, а кожна п'ята – зазнала серйозного насильства або зґвалтування.

Минулого року опитування показало, що третина молодих чоловіків у віці від 18 до 35 років у Німеччині вважають прийнятним "розпускати руки" під час суперечки зі своєю партнеркою.

У травні Рада Європейського Союзу дала зелене світло директиві щодо боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством, яка стала першою такою законодавчою ініціативою в історії об'єднання.