Четверть финских мужчин до 35 лет считают допустимым насилие в отношении женщины

Каждый четвертый мужчина в Финляндии в возрасте до 35 лет считает, что женщины могут заслуживать насилия из-за своего поведения или того, как они одеваются.

Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Коалиции финских женских ассоциаций (NYTKIS), сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи мужчин в Финляндии в возрасте от 18 до 79 лет, каждый четвертый мужчина в возрасте до 35 лет считает, что женщина "может заслуживать насилия из-за того, как она одевается, выглядит или ведет себя".

Если брать во внимание все возрастные группы, то допустимым насилие против женщины назвал каждый пятый мужчина в Финляндии (21%). При этом 90% сказали, что насилие над женщинами всегда является неправильным.

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Большинство (84%) респондентов также признали, что мужчины должны нести большую ответственность за прекращение насилия против женщин, а 78% – что должны вмешаться в случае такого насилия.

"Наше исследование показывает, что хотя не все мужчины принимают насилие в отношении женщин, слишком много мужчин являются тревожно толерантными к нему. Мужчины нормализуют насилие над женщинами через свое отношение", – считает голосва NYTKIS Силла Яккола.

Согласно опросам и официальной статистике, Финляндия является одной из самых опасных стран для женщин в ЕС.

Информация финского статистического ведомства, опубликованная параллельно с исследованием NYTKIS, показала, что половина финских женщин в возрасте 16-25 лет стали жертвами физического насилия, угроз насилия или сексуального насилия, а каждая пятая – подверглась серьезному насилию или изнасилованию.

В прошлом году опрос показал, что треть молодых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в Германии считают приемлемым "распускать руки " во время спора со своей партнершей.

В мае Совет Европейского Союза дал зеленый свет директиве по борьбе с насилием против женщин и домашним насилием, которая стала первой такой законодательной инициативой в истории объединения.