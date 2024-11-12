Депутат парламенту Естонії влаштував стрілянину у парку

В Естонії депутат парламенту (Рійгікогу) від партії "Естонські націоналісти і консерватори" (ERK) Яак Валге відкрив стрілянину зі стартового пістолета у парку Фальгі, що у Таллінні.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, інцидент трапився у понеділок, 11 листопада, і закінчився великою поліцейською операцією.

Яак Валге визнав, що саме він використовував стартовий пістолет у парку Фальгі.

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"Так, я застосував стартовий пістолет, але я не стріляв зі справжньої зброї. Зробив це з особистих причин. На мій подив, хлопок виявився гучнішим, ніж я думав", – розповів депутат.

За його словами, поряд з ним гуляли люди, які вигулювали собак, і розлютились через стрілянину.

"Я підійшов і перепросив, пояснив, що це стартовий пістолет, отримав гарну порцію лайки. За справу. Потім я зробив коло містом і випив дві чарки віскі. Повернувся, біля будинку стояли поліцейські, які чомусь подумали, що я стріляв зі справжньої зброї. З'ясувалося, що це не так", – розповів Валге.

Депутат визнав, що вчинив погано.

"Перепрошую, я більше не буду так робити", – сказав Валге.

Оперативний керівник Пих'яської префектури Урмет Тамбре розповів, що поліція отримала повідомлення від людини, яка прогулювалася парком Фальгі, почула постріл і побачила чоловіка з пістолетом.

"Чоловік, який злякався, зателефонував до Центру тривоги, і на виклик найвищого пріоритету виїхала група швидкого реагування, яка затримала 69-річного чоловіка, який вживав алкоголь і стріляв. Було встановлено, що чоловік здійснив постріли зі стартового пістолета. Чоловіка доставили до відділення поліції, де було складено протокол про правопорушення, а схожий на зброю предмет взяли на зберігання", – зазначив Тамбре.

Нагадаємо, минулого року Валге і поета Андреса Ауле оштрафували за вивішування в центрі Таллінна прапора Естонської РСР.

Повідомляли також, що у березні фінська поліція висадила з літака в Гельсінському аеропорту колишнього прем'єр-міністра Естонії Тааві Рийваса, який нібито мав летіти до Японії у складі естонської бізнес-делегації.