В Эстонии депутат парламента (Рийгикогу) от партии "Эстонские националисты и консерваторы" (ERK) Яак Валге открыл стрельбу из стартового пистолета в парке Фальги, что в Таллинне.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

Как указано, инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, и закончился большой полицейской операцией.

Яак Валге признал, что именно он использовал стартовый пистолет в парке Фальги.

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"Да, я применил стартовый пистолет, но я не стрелял из настоящего оружия. Сделал это по личным причинам. К моему удивлению, хлопок оказался громче, чем я думал", – рассказал депутат.

По его словам, рядом с ним гуляли люди, которые выгуливали собак, и разозлились из-за стрельбы.

"Я подошел и извинился, объяснил, что это стартовый пистолет, получил хорошую порцию ругани. За дело. Потом я сделал круг по городу и выпил две рюмки виски. Вернулся, возле дома стояли полицейские, которые почему-то подумали, что я стрелял из настоящего оружия. Выяснилось, что это не так", – рассказал Валге.

Депутат признал, что поступил плохо.

"Прошу прощения, я больше не буду так делать", – сказал Валге.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре рассказал, что полиция получила сообщение от человека, который прогуливался по парку Фальги, услышал выстрел и увидел мужчину с пистолетом.

"Испугавшийся мужчина позвонил в Центр тревоги, и на вызов наивысшего приоритета выехала группа быстрого реагирования, которая задержала 69-летнего мужчину, который употреблял алкоголь и стрелял. Было установлено, что мужчина произвел выстрелы из стартового пистолета. Мужчину доставили в отделение полиции, где был составлен протокол о правонарушении, а похожий на оружие предмет взяли на хранение", – отметил Тамбре.

Напомним, в прошлом году Валге и поэта Андреса Аули оштрафовали за вывешивании в центре Таллинна флага Эстонской ССР.

В марте сообщалось, что финская полиция высадила из самолета в Хельсинкском аэропорту бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, который якобы должен был лететь в Японию в составе эстонской бизнес-делегации.