Навальна відповіла українцям, які зірвали її виступ у Лісабоні: "Ворог у нас один"

Російська діячка Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Алексєя Навального, закликала українців "не вигадувати ворога" після того, як її виступ на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні був зірваний.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у своєму Telegram.

Навальна висловила здивування тим, що "група українських учасників Web Summit" спитала в неї, чи підтримує вона війну проти України.

"Серйозно? Ви це в мене питаєте?.. Я борюся проти режиму Путіна і проти війни. І вважаю, що це взаємопов'язані речі", – написала вона, нагадавши про антипутінську та антивоєнну позицію її чоловіка.

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Також Навальна зазначила, що "ворог у нас (тобто Навальної та українців. – Ред.) один".

"І українцям не треба вигадувати собі ворога в особі російської опозиції", – підсумувала діячка.

Як повідомляла "ЄвроПравда", на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні українські активісти увімкнули звук повітряної тривоги та скандували "Stop Russia" під час виступу Юлії Навальної.

На конференцію організатори її запросили як "потужний голос за демократію та права людини".

Нагадаємо, Юлія Навальна оголосила про політичні амбіції в Росії після смерті чоловіка на початку року в російській колонії та почала зустрічі з іноземними лідерами.