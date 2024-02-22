Байден зустрівся із Юлією Навальною та її донькою
Четвер, 22 лютого 2024, 21:57
Президент США Джо Байден 22 лютого зустрівся у Сан-Франциско з Юлією Навальною – дружиною російського опозиціонера Алексєя Навального, який помер у колонії – та її донькою Дашою.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як повідомили в Білому домі, Байден висловив родині Навальних співчуття через смерть опозиціонера та "висловив своє захоплення його надзвичайною мужністю" й боротьбою проти корупції.
Він також підтвердив, що США 23 лютого оголосять про "нові серйозні санкції" проти Росії у відповідь на смерть Навального, репресії та агресію Росії, а також її жорстоку та незаконну війну в Україні.
Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.— President Biden (@POTUS) February 22, 2024
Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3
Юлія Навальна – дружина лідера російської опозиції Алексєя Навального, який помер у російській колонії 16 лютого.
19 лютого Юлія Навальна взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі, а наступного тижня – виступить у Європарламенті.
Нагадаємо, Євросоюз обіцяє накласти санкції проти причетних до смерті Навального.