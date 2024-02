Байден зустрівся із Юлією Навальною та її донькою

Президент США Джо Байден 22 лютого зустрівся у Сан-Франциско з Юлією Навальною – дружиною російського опозиціонера Алексєя Навального, який помер у колонії – та її донькою Дашою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомили в Білому домі, Байден висловив родині Навальних співчуття через смерть опозиціонера та "висловив своє захоплення його надзвичайною мужністю" й боротьбою проти корупції.

Він також підтвердив, що США 23 лютого оголосять про "нові серйозні санкції" проти Росії у відповідь на смерть Навального, репресії та агресію Росії, а також її жорстоку та незаконну війну в Україні.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3